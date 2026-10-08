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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 10.20 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin merasa lebih tertutup dari biasanya, terutama dalam hal hubungan romantis. Virgo mungkin merasa ragu untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, bahkan dalam situasi yang serius. 

Berhati-hatilah dalam mengirim pesan yang menunjukkan bahwa virgo tidak ingin berada di dekat pasangan. Dia akan berpikir bahwa dialah yang disalahkan atas keengganan virgo. Tidak apa-apa jika ingin sendiri, tetapi jangan sampai virgo benar-benar mengasingkan diri dalam prosesnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Hubungan zodiak virgo dan pasangan akan membaik setelah mengalami beberapa kendala akhir-akhir ini. Mengenai karir, semua proyek yang sempat tertunda, akan selesai dan hanya butuh sedikit tinjauan akhir.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat dan hindari minuman yang terlalu dingin saat virgo rentan terkena batuk dan pilek. Terkait keuangan, bagikan saran dan ide agar orang lain yang terinspirasi dapat memperoleh manfaat dari manajemen keuangan yang virgo terapkan.

Cinta Virgo

Setelah mengalami beberapa kendala dalam hubungan akhir-akhir ini, hubungan virgo dan pasangan akan membaik. Kalian berdua saling memahami dengan lebih baik dan mampu mengomunikasikan perasaan. 

Berikan dukungan kepada pasangan jika dia ingin memulai usaha baru saat ini. Dukungan virgo akan membuat pasangan sangat bahagia.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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