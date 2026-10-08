Ramalan Zodiak Gemini 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847)
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin kesulitan mengungkapkan kebutuhan. Tidak ada cara yang benar atau salah, meskipun mungkin sulit untuk mengalaminya.
Rasa tidak aman yang mendalam, dapat membuat gemini kesulitan mengekspresikan diri. Pada saat merasa harus menerima keadaan dengan sopan, gemini mungkin sebenarnya merasa ingin lari dari orang-orang di sekitar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu merenungkan keadaan hubungan bersama pasangan saat ini dan menghargainya. Terkait karir, ada perkembangan positif yang menghampiri sehingga gemini bisa fokus pada hal yang benar-benar penting.
Sementara itu, waspadalah terhadap kemungkinan terkena flu dengan mencuci tangan secara teratur. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.
Cinta Gemini
Hari ini akan menjadi hari yang penuh cinta dan romantis, dimana hubungan gemini terasa tenang.
Luangkan waktu untuk membisikkan kata-kata manis ke telinga pasangan, dan hal itu akan diucapkan kembali kepada gemini. Renungkan keadaan hubunganmu dan hargai seberapa jauh langkahmu bersama pasangan saat ini.
Karir Gemini
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