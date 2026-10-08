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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 10.00 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Meskipun zodiak cancer merasa sulit untuk mengekspresikan diri dalam beberapa hal, satu jalan yang benar-benar terbuka lebar hari ini adalah seni. 

Ketegangan bercampur dengan rasa tidak aman secara emosional, akan menyulitkan cancer untuk mengungkapkan perasaan. Jika merasa demikian, temukan cara lain untuk mengekspresikan emosi ini. Melukis di atas kanvas besar dan cat akan sangat membantu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus peduli pada perasaan pasangan untuk menumbuhkan semangat baru dalam hubungan asmara. Terkait karir, bersyukurlah atas perkembangan dan perubahan yang telah terjadi di sektor karir.

Sementara itu, kunjungi dokter sesegera mungkin jika cancer mengalami demam, sakit tenggorokan, dan pilek. Terkait keuangan, cancer akan mendapatkan hasil dari semua investasi yang dilakukan dan perlu meletakkan fondasi untuk masa depan yang stabil.

Cinta Cancer

Untuk menumbuhkan semangat baru dalam hubungan asmara, cancer harus belajar untuk peduli pada perasaan pasangan. Hal ini akan membantu mendekatkan cancer dan pasangan. 

Untuk mencapai hal ini, pahami pasanganmu dengan lebih baik dan hormati perasaannya. Ingatlah bahwa cinta adalah tentang berbagi dan peduli pada perasaan satu sama lain.

Karir Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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