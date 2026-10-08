Ramalan Zodiak Capricorn 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuanngan

JawaPos.com - Zodiak capricorn harus berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas. Capricorn memiliki banyak ide-ide baru, tetapi hal tersebut seringkali salah diterjemahkan.

Bicaralah dengan jelas dan pastikan penerima memahami makna sebenarnya dari apa yang capricorn sampaikan. Upaya yang capricorn lakukan akan menyelamatkan dari rasa frustrasi di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn dan pasangan perlu membuat kenangan baru dengan melakukan perjalanan singkat bersama. Terkait karir, capricorn akan sukses dalam semua bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan cobalah meningkatkan energi saat mengalami kelelahan dan stres. Terkait keuangan, capricorn harus menikmati kerja keras yang dilakukan dengan untuk memberikan hiburan bagi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga.

Cinta Capricorn

Jika tengah menjalin hubungan serius, mungkin capricorn dan pasangan bisa melakukan perjalanan singkat bersama.

Hal ini akan memberi capricorn dan pasangan waktu untuk bersantai dan menghabiskan waktu berdua. Siapkan kamera dan abadikan pengalaman ini, agar kalian berdua bisa menertawakannya di masa mendatang.