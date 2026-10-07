Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 8 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak kembali menjadi salah satu topik yang menarik perhatian ketika memasuki hari baru.

Bagi sebagian orang, membaca prediksi astrologi bukan hanya untuk mengetahui keberuntungan, tetapi juga menjadi cara untuk mendapatkan gambaran mengenai suasana yang mungkin mewarnai pekerjaan, hubungan, keputusan pribadi, hingga kehidupan sosial.

Besok, Kamis 8 Oktober 2026, setiap zodiak diperkirakan menghadapi energi yang berbeda.

Ada yang lebih mudah menemukan peluang, ada yang memperoleh dorongan untuk berani keluar dari zona nyaman, sementara sebagian lainnya justru perlu memperlambat langkah agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Kamis 8 Oktober 2026.

1. Leo Leo menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Kamis 8 Oktober 2026. Zodiak berlambang singa ini berada dalam posisi yang cukup menarik karena energi Mars di Leo memberikan dorongan untuk bertindak lebih berani, percaya diri, dan ekspresif.

Bagi Leo, keberuntungan besok dapat muncul ketika berani menunjukkan kemampuan tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Ada peluang untuk menjadi pusat perhatian, terutama dalam situasi yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, atau keberanian mengambil inisiatif. Astrology.com menyoroti energi Mars di Leo yang terhubung harmonis dengan Uranus di Gemini sebagai dorongan untuk keluar dari pola lama dan mencoba pendekatan yang lebih tidak konvensional.