Ramalan Primbon Jawa Besok, Kamis Pon, 8 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Kamis Pon, 8 Oktober 2026 menjadi salah satu pembahasan menarik bagi masyarakat yang masih mengikuti tradisi penanggalan Jawa.

Weton Kamis Pon dipercaya memiliki karakter dan perhitungan tersendiri yang dapat digunakan sebagai bahan membaca gambaran mengenai rezeki, karier, cinta, hingga keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Kamis, 8 Oktober 2026 bertepatan dengan 25 Bakdamulud 1960 Be dan memiliki pasaran Pon. Dengan demikian, weton pada tanggal tersebut adalah Kamis Pon. Tanggal ini juga berada dalam Wuku Wayang.

Dalam perhitungan weton, Kamis mempunyai neptu 8, sedangkan Pon memiliki neptu 7. Jika dijumlahkan, Kamis Pon memiliki neptu 15.

Dilansir dari Primbon.com, weton Jawa merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa yang digunakan secara turun-temurun untuk membaca watak, menentukan hari baik, mempertimbangkan kecocokan jodoh, hingga melihat berbagai gambaran kehidupan.

Primbon juga menegaskan bahwa hasil perhitungannya sebaiknya dipandang sebagai bahan pertimbangan dan bukan kepastian mutlak mengenai masa depan.

Lantas, bagaimana ramalan Primbon Jawa Kamis Pon 8 Oktober 2026 untuk urusan rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan? Simak selengkapnya berikut ini.