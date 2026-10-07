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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup menantang pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Perasaan kurang percaya diri dan hambatan dalam mencapai tujuan mungkin membuat Anda merasa putus asa.

Karena itu, hindari terburu-buru mengambil keputusan besar. Menjalani hari dengan lebih tenang dan mempersiapkan setiap langkah secara matang akan membantu Capricorn mengurangi risiko kesalahan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (7/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn mungkin merasa kurang yakin terhadap kemampuan diri sendiri.

Sejumlah hambatan juga berpotensi muncul dan membuat perjalanan menuju tujuan terasa lebih sulit. 

Jangan biarkan kondisi tersebut mendorong Anda mengambil keputusan secara terburu-buru.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara Capricorn berpotensi diwarnai pertengkaran antara Anda dengan pasangan.

Perbedaan pendapat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi konflik jika tidak dikendalikan.

Karena itu, hindari kecenderungan untuk memperpanjang persoalan antara Anda dengan pasangan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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