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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.41 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Rabu, 7 Oktober 2026: Jangan Pendam Perasaan Terlalu Lama

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Rabu, 7 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih agar persoalan kecil tidak berubah menjadi ketegangan yang mengganggu hubungan.

Beberapa hal yang terlihat sederhana mungkin sebenarnya membutuhkan pembicaraan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Rabu, 7 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin memilih diam karena ingin mempertahankan suasana tetap tenang dan menghindari perdebatan dengan pasangan.

Namun, terlalu sering menyimpan hal yang mengganggu pikiran justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan Libra.

Jika terdapat persoalan yang ingin dibicarakan, sampaikan dengan tenang tanpa menjadikan percakapan sebagai ajang untuk mencari siapa yang paling bersalah.

Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya juga dapat membantu kedua pihak melihat persoalan dari sisi yang lebih luas.

Ketika pasangan sedang menghadapi persoalan keluarga atau memiliki tanggung jawab tambahan, Libra tidak selalu harus mencari jalan keluar untuk masalah tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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