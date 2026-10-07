Ramalan Zodiak Taurus 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Siram tanamanmu dan pastikan mereka mendapatkan cukup cahaya, zodiak Taurus. Jika tidak memiliki tanaman, manfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke toko tanaman dan membelinya.
Rawat hal-hal organik dalam hidup untuk membantu mengingatkan akar sendiri. Selami bumi untuk memahami lingkungan di sekitar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak Taurus perlu berusaha untuk memperbaiki romansa yang tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Terkait karir, rencanakan langkah-langkah untuk memanfaatkan perubahan yang telah terjadi di tempat kerja.
Sementara itu, Taurus mungkin akan terbebani oleh pengeluaran medis anggota keluarga yang sakit. Terkait keuangan, prospek keuangan Taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.
Cinta Taurus
Romansa mungkin tidak sedang dalam kondisi terbaiknya, jadi Taurus perlu berusaha untuk memperbaikinya.
Taurus dan pasangan harus meluangkan waktu untuk menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terkubur. Setelah fokus pada satu sama lain untuk sementara waktu, hubungan asmara yang dijalin akan terasa lebih segar.
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