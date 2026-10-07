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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Cancer mungkin bertanya-tanya di bahu siapa harus menangis. Biasanya, bahu Cancer adalah yang paling sering digunakan orang lain. Semua air mata Cancer mungkin telah tumpah. 

Rasa empati terhadap orang lain jelas merupakan salah satu kekuatan terbesar Cancer. Tetapi, sadarilah bahwa itu juga bisa menjadi salah satu kelemahan terbesar Cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Ucapkan terima kasih jika zodiak Cancer menerima hadiah dari orang yang dicintai. Terkait karir, ambisi dan tujuan jangka panjang Cancer bisa saja tercapai hari ini.

Sementara itu, perhatikan kondisi kesehatan orang-orang terdekat, karena sepertinya ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait keuangan, Cancer akan mendapatkan hasil dari semua investasi yang dilakukan dan perlu meletakkan fondasi untuk masa depan yang stabil.

Cinta Cancer

Cancer mungkin akan menerima hadiah dari orang yang dicintai. Ucapkan terima kasih kepadanya, karena hadiah itu diberikan dengan niat dan hati yang tulus. 

Cancer harus merencanakan bagaimana akan membalasnya. Pasangan akan merasa dihargai jika Cancer menunjukkan kepedulian. Manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang didapatkan hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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