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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aries mungkin merasakan keseimbangan dan harmoni yang luar biasa dalam hidup. Aries mungkin merasa sedikit lebih sensitif dari biasanya. 

Tetapi, upaya yang Aries lakukan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan, akan membuahkan hasil pada akhirnya. Aries mungkin perlu meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak untuk mendapatkan dukungan emosional.

Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan bagi zodiak Taurus. Taurus akan unggul dalam setiap proyek yang dikerjakan. Transit ini akan membantu Taurus menjadi lebih fasih dan lebih baik dalam berkomunikasi. 

Taurus harus melanjutkan cara dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan yang besar. Hal ini akan menjual Taurus terus mendapatkan popularitas dan rasa hormat dari orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena zodiak Aries akan menerima hadiah yang istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. Terkait karir, cobalah menjalin koneksi baru yang akan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, periksakan kesehatan orang-orang di sekitar, baik keluarga maupun lingkungan sosial. Terkait keuangan, Aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Editor: Candra Mega Sari
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