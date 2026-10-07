Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 7 Oktober 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius akan mendapatkan pandangan positif dan pujian dari orang lain. Mereka akan mengagumi Sagitarius, karena akal sehat dan sikap bijaksana Sagitarius.



Jika anggota keluarga atau teman datang untuk meminta nasihat, berikanlah. Sagitarius harus menggunakan keterampilan ini untuk mendapatkan simpati atasan agar dapat berkembang.



Zodiak Capricorn mungkin merasa tegang atau gelisah. Capricorn mungkin kecewa karena tidak dapat menentukan sumber dari yang dirasakan. Tenanglah dan amati emosimu tanpa bereaksi terhadapnya.



Masalah adalah bagian dari kehidupan, karena hidup tidak selalu berjalan mulus. Anggaplah situasi ini sebagai pelajaran untuk memastikan pertumbuhan sebagai individu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius bisa menciptakan kenangan indah dalam kehidupan romantis dengan berkencan bersama pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena perkembangan positif mungkin datang sebagai kejutan.

Sementara itu, periksa kesehatan orang-orang terkasih, karena salah satu dari mereka mungkin merasa sedikit kurang sehat. Pada ranah keuangan, Sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.