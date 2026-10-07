Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Zodiak Gemini merasa rileks dan memiliki kendali emosi yang lebih baik. Gemini perlu menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih setelah bekerja.



Masalah keuangan tampak menguntungkan, karena pembayaran yang tertunda mulai terealisasi. Selain itu, manfaatkan sepenuhnya produktivitas yang meningkat di tempat kerja.

Zodiak Cancer harus memikirkan apa yang perlu dicapai, daripada memulai sesuatu yang baru. Untuk meningkatkan kinerja, Cancer perlu mengerahkan banyak usaha serta meningkatkan pengendalian diri dan juga ketenangan.



Jangan biarkan usahamu sia-sia dan biarkan pekerjaanmu berbicara sendiri. Namun, pastikan untuk tidak melupakan keluarga dan teman-teman. Luangkan waktu untuk memberi tahu betapa Cancer menyayangi mereka.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 7 Oktober 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Bersiaplah karena zodiak Gemini mungkin akan menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, Gemini akan mendengar kabar dari teman atau kenalan tentang peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, tetaplah berada di sisi orang terdekat saat mereka sakit untuk membuatnya merasa aman secara emosional. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.