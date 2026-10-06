Ramalan Karier Zodiak Virgo Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Cara Berkomunikasi

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Virgo pada Selasa, 6 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih terhadap cara menyampaikan pendapat di lingkungan kerja.
Keinginan untuk memberikan masukan atau mengoreksi sesuatu memang dapat muncul ketika Virgo melihat hal yang dianggap kurang tepat, tetapi penyampaian yang terburu-buru justru bisa menimbulkan salah paham.
Virgo sebaiknya tidak langsung mengutarakan setiap komentar yang muncul dalam pikiran, terutama ketika situasi sedang cukup sensitif.
Sebelum berbicara, pertimbangkan terlebih dahulu siapa yang menjadi lawan bicara dan bagaimana perkataan tersebut kemungkinan akan diterima.
Cara menyampaikan kritik sering kali sama pentingnya dengan isi kritik itu sendiri.
Virgo memiliki kemampuan memperhatikan detail yang cukup kuat sehingga kesalahan kecil dalam pekerjaan mungkin lebih mudah terlihat dibandingkan orang lain.
Kelebihan tersebut dapat menjadi modal penting untuk menjaga kualitas pekerjaan, tetapi tetap perlu diimbangi dengan komunikasi yang tidak membuat rekan kerja merasa terus-menerus dinilai.
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