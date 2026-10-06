Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 6 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menjalani hari yang cukup santai dengan sejumlah peluang untuk menunjukkan kemampuan.

Keinginan yang selama ini diupayakan juga berpeluang terwujud berkat usaha yang telah dilakukan.

Momentum ini dapat dimanfaatkan Capricorn untuk menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih tenang.

Hasil dari kerja keras mulai terlihat, baik dalam pekerjaan, hubungan pribadi, maupun kondisi keuangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (6/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang cukup menyenangkan bagi pemilik zodiak Capricorn.

Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan sekaligus mewujudkan keinginan yang selama ini diperjuangkan.

Manfaatkan suasana yang lebih santai untuk menyelesaikan hal-hal penting tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Cinta Capricorn

Perasaan romantis sedang kuat dalam diri Capricorn. Anda akan lebih mudah menunjukkan kasih sayang kepada pasangan melalui perkataan maupun perhatian yang diberikan.

Sikap terbuka tersebut dapat membuat hubungan semakin hangat. Pasangan pun berpotensi merasa semakin dekat dan menyayangi Anda karena perhatian yang ditunjukkan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 6 Oktober 2026: Peluang Kerja Mulai Berdatangan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 6 Oktober 2026: Peluang Kerja Mulai Berdatangan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Energi Tetap Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Energi Tetap Stabil

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Selasa, 6 Oktober 2026: Tunjukkan Kemampuan Profesional - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Selasa, 6 Oktober 2026: Tunjukkan Kemampuan Profesional

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore