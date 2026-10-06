Ramalan Zodiak Capricorn 6 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menjalani hari yang cukup santai dengan sejumlah peluang untuk menunjukkan kemampuan.

Keinginan yang selama ini diupayakan juga berpeluang terwujud berkat usaha yang telah dilakukan.

Momentum ini dapat dimanfaatkan Capricorn untuk menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih tenang.

Hasil dari kerja keras mulai terlihat, baik dalam pekerjaan, hubungan pribadi, maupun kondisi keuangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (6/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini menjadi waktu yang cukup menyenangkan bagi pemilik zodiak Capricorn.

Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan sekaligus mewujudkan keinginan yang selama ini diperjuangkan.

Manfaatkan suasana yang lebih santai untuk menyelesaikan hal-hal penting tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Cinta Capricorn Perasaan romantis sedang kuat dalam diri Capricorn. Anda akan lebih mudah menunjukkan kasih sayang kepada pasangan melalui perkataan maupun perhatian yang diberikan.