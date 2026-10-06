4 Zodiak Ini Punya Cara Unik Mengusir Rasa Bosan, Mendadak Aktif untuk Mengusir Rasa Boring

Ilustrasi bermain video game/Magnific
JawaPos.com - Empat zodiak ini punya cara unik saat mengusir rasa bosan. Mereka berusaha mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian.
Berdasarkan sudut pandang astrologi, setiap zodiak tentu memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kebosanan sesuai dengan ciri khas kepribadiannya.
Menurut informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (4/10) zodiak ini melakukan berbagai cara untuk mengusir rasa bosan yang dimiliki.
Gemini
Gemini biasanya bermain game saat merasa bosan. Namun, mereka juga bisa melakukan hal lain yang tidak biasa, seperti mengunduh film ataupun kegiatan produktif seperti mencoret kertas sampai mendadak jadi seniman.
Scorpio
Scorpio percaya bahwa waktu luang yang membosankan tetap bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan produktif. Mereka cenderung membuat daftar kegiatan, mencari solusi dari berbagai masalah, sampai mencoret-coret kertas.
Capricorn
Capricorn biasanya merasa bosan saat mengerjakan aktifitas yang berhubungan dengan tanggung jawab. Saat terlibat dengan hal-hal tersebut, mereka akan memanfaatkan benda-benda yang tersedia, seperti ponsel, tablet, sampai komputer. Capricorn bisa memanfaatkan waktu dengan mencari informasi berbagai topik yang menarik.
Aquarius
Saat merasa bosan, aquarius cenderung melakukan berbagai gerakan untuk menjaga diri tetap terjaga. Berbagai kebiasaan tersebut menjadi cara bagi aquarius untuk mengusir rasa bosan saat itu juga.
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Jawa Pos
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