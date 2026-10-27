Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.07 WIB

11 Hal Spesifik yang Sering Dilakukan Orang yang Sangat Bosan dengan Kehidupannya

Ilustrasi orang yang bosan dengan kehidupan (magnific) - Image

Ilustrasi orang yang bosan dengan kehidupan (magnific)

JawaPos.com - Pernah merasa hari-hari berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang benar-benar dinantikan? 

Rutinitas terasa sama, waktu luang tidak lagi menyenangkan, dan berbagai aktivitas yang dahulu menarik kini justru terasa hambar. 

Jika kondisi ini sering terjadi, mungkin ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari membuat kehidupan terasa semakin membosankan.

Kebosanan bukan selalu pertanda bahwa seseorang memiliki kehidupan yang buruk. 

Terkadang, perasaan tersebut muncul karena terlalu lama menjalani rutinitas yang sama, menghindari pengalaman baru, atau kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar disukai. 

Seseorang bahkan bisa memiliki pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sosial yang terlihat baik-baik saja, tetapi tetap merasa kurang bersemangat menjalani hari.

Masalahnya, ketika rasa bosan berlangsung terus-menerus, seseorang bisa terjebak dalam pola yang justru memperburuk keadaan. 

Ia semakin enggan mencoba hal baru, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari hiburan sesaat, atau terus menunda keinginan yang sebenarnya penting bagi dirinya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Tips Kehidupan Sehari-Hari Bagi Introver Yang Relevan Di Era Modern - Image
Kepribadian

11 Tips Kehidupan Sehari-Hari Bagi Introver Yang Relevan Di Era Modern

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.08 WIB

12 Pelajaran dari Generasi Milenial yang Ternyata Tidak Berguna dalam Kehidupan Nyata - Image
Lifestyle

12 Pelajaran dari Generasi Milenial yang Ternyata Tidak Berguna dalam Kehidupan Nyata

Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.27 WIB

4 Shio yang Hidupnya Makin Mudah Mulai 20 Oktober 2026, Akan Jadi Hari Inisiasi - Image
Zodiak

4 Shio yang Hidupnya Makin Mudah Mulai 20 Oktober 2026, Akan Jadi Hari Inisiasi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore