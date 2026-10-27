11 Hal Spesifik yang Sering Dilakukan Orang yang Sangat Bosan dengan Kehidupannya

JawaPos.com - Pernah merasa hari-hari berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang benar-benar dinantikan?

Rutinitas terasa sama, waktu luang tidak lagi menyenangkan, dan berbagai aktivitas yang dahulu menarik kini justru terasa hambar.

Jika kondisi ini sering terjadi, mungkin ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari membuat kehidupan terasa semakin membosankan.

Kebosanan bukan selalu pertanda bahwa seseorang memiliki kehidupan yang buruk.

Terkadang, perasaan tersebut muncul karena terlalu lama menjalani rutinitas yang sama, menghindari pengalaman baru, atau kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar disukai.

Seseorang bahkan bisa memiliki pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sosial yang terlihat baik-baik saja, tetapi tetap merasa kurang bersemangat menjalani hari.

Masalahnya, ketika rasa bosan berlangsung terus-menerus, seseorang bisa terjebak dalam pola yang justru memperburuk keadaan.