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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.29 WIB

4 Zodiak Tidak Betah Dilanda Kebosanan, Selalu Mencari Kegiatan Produktif dan Menyenangkan

Ilustrasi kebosanan/Magnific - Image

Ilustrasi kebosanan/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak berikut mudah merasa bosan. Mereka selalu mencari pengalaman baru, tidak menyukai rutinitas, dan suka terhadap tantangan.

Tidak semua orang bisa bertahan dalam jangka waktu lama untuk melakukan aktivitas yang sama.

Beberapa zodiak selalu mencari kegiatan baru yang menarik dan menantang. Menurut sudut pandang astrologi yang dikutip dari laman timesofindia pada (4/10) mereka menjalani aktivitas yang sama secara berulang dapat terasa membosankan dan membuat mereka kehilangan semangat.

Gemini dikenal sebagai sosok cerdas yang memiliki energi melimpah. Mereka suka mencoba berbagai hal baru dan tidak menyukai aktivitas monoton. Rutinitas monoton dapat membuat mereka bosan.

Sagittarius menginginkan kebebasan dan suka menjelajahi tempat baru. Mereka selalu memiliki keinginan untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba berbagai pengalaman yang berbeda. Mereka cenderung mudah kehilangan minat saat harus menjalani aktivitas yang sama.

Aquarius selalu memikirkan masa depan. Mereka mudah merasa bosan dengan hal-hal konvensional. Rutinitas monoton membuat mereka merasa kehilangan antusiasme. Oleh sebab itu, mereka selalu mencari aktivitas yang berbeda.

Aries memiliki energi yang besar dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Saat suatu kegiatan sudah tidak lagi menarik dan menantang, aries cenderung beralih pada aktivitas lain.  Mereka selalu mencari pengalaman baru yang dapat membangkitkan semangat.

Editor: Hanny Suwindari
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