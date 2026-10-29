Bosan dengan Rutinitas? 6 Kebiasaan Harian Orang yang Menjalani Hidup Seru dan Menarik

JawaPos.com - Sangat mudah bagi siapa saja untuk terjebak dalam lingkaran rutinitas harian yang membosankan.

Meski tidak selalu bisa langsung pergi berlibur atau mewujudkan impian besar dalam waktu dekat, ada banyak cara sederhana untuk menjaga agar energi kehidupan tetap menyegarkan, penuh kejutan, dan jauh dari kata monoton.

Menurut ulasan gaya hidup dan psikologi dari YourTango yang ditulis oleh Sophie Bagheri, kuncinya terletak pada keberanian untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif ke dalam rutinitas harian.

Orang-orang yang memiliki kehidupan menarik paham betul bahwa kebahagiaan dan keseruan hidup diciptakan dari cara mereka mengelola waktu dan momentum setiap harinya.

Berikut enam kebiasaan harian yang rutin dilakukan oleh orang-orang dengan kehidupan yang seru dan menyenangkan.

1. Merencanakan Acara yang Dinantikan di Masa Depan

Memiliki sesuatu yang ditunggu-tunggu memberikan dorongan motivasi dan antusiasme yang luar biasa.

Baik itu rencana liburan, konser musik, agenda hari libur, atau sekadar pesta kecil bersama teman, memiliki momen spesial yang dijadwalkan jauh-jauh hari membuat alur hidup terasa lebih dinamis dan penuh semangat.

2. Mencoba Hal Baru Setiap Hari