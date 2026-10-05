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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 5 Oktober 2026: Hadapi Tekanan dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 mungkin terasa sedikit lebih rumit karena tuntutan komunikasi dengan orang-orang di lingkungan profesional.

Interaksi yang cukup padat membuat Libra perlu lebih cermat menyampaikan pendapat agar pesan yang disampaikan tidak mudah disalahartikan.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perbedaan pandangan dengan rekan kerja sebenarnya merupakan bagian yang wajar dalam menjalankan pekerjaan.

Namun, cara Libra merespons perbedaan tersebut dapat menentukan apakah pembicaraan berkembang menjadi pertukaran ide yang bermanfaat atau justru memicu ketegangan.

Karena itu, hindari memberikan kritik ketika emosi sedang tidak stabil.

Jika menemukan sesuatu yang dianggap kurang tepat, sampaikan persoalan berdasarkan fakta sekaligus tawarkan pilihan penyelesaian yang masuk akal.

Libra juga tidak perlu terus berusaha membuat semua orang merasa puas hanya demi menjaga suasana tetap nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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