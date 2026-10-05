Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa 6 Oktober 2026: Ide Segar Membawa Warna Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Selasa 6 Oktober 2026 membawa energi yang cukup beragam dalam kehidupan pribadi, keuangan, karier, dan kesehatan.

Capricorn mungkin membutuhkan lebih banyak waktu bersama keluarga atau orang-orang terdekat agar pikiran tidak terlalu dipenuhi urusan pekerjaan.

Dalam urusan asmara, perasaan baru dapat muncul secara perlahan, terutama bagi Capricorn yang masih lajang dan mulai merasa nyaman dengan seseorang.

Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, kedekatan emosional dapat tumbuh ketika Capricorn bersedia memberikan perhatian tanpa terus memikirkan tanggung jawab lain.

Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi pengeluaran tetap perlu dikendalikan agar kondisi yang mulai membaik tidak kembali terganggu.

Di bidang karier, ide-ide kreatif dapat muncul dan membantu Capricorn melihat pekerjaan dari sudut pandang yang berbeda.

Kesehatan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan karena pola makan dan kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi kondisi tubuh secara langsung.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Selasa, 6 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.04 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Selasa 6 Oktober 2026: Masa Lalu Terlintas, Arah Baru Mulai Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Selasa 6 Oktober 2026: Masa Lalu Terlintas, Arah Baru Mulai Terbuka

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 6 Oktober 2026: Ide Kreatif Membawa Kesempatan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 6 Oktober 2026: Ide Kreatif Membawa Kesempatan Baru

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore