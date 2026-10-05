Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Legi, 6 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Selasa Legi, 6 Oktober 2026, dapat menjadi bacaan menarik bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran mengenai rezeki, karier, cinta, hingga keberuntungan berdasarkan perhitungan tradisional Jawa.

Dalam kalender Jawa, Selasa, 6 Oktober 2026 bertepatan dengan 23 Bakdamulud 1960 Be dan memiliki pasaran Legi. Dengan demikian, weton pada tanggal tersebut adalah Selasa Legi.

Weton Selasa Legi memiliki jumlah neptu 8, yang diperoleh dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Legi sebesar 5. Tanggal tersebut juga berada dalam Wuku Wayang.

Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara siklus tujuh hari dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Perhitungan neptu kemudian digunakan sebagai salah satu dasar untuk membaca berbagai gambaran mengenai watak, rezeki, hari baik, dan kecocokan dalam kehidupan.

Dilansir dari Primbon.com, weton Jawa merupakan warisan tradisi yang menggunakan perpaduan hari dan pasaran sebagai dasar berbagai perhitungan primbon.

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan Selasa Legi 6 Oktober 2026? Simak selengkapnya berikut ini.