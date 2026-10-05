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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 6 Oktober 2026: Keuangan Membaik, Ada Ide Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari Selasa, 6 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Transit Bulan melalui Cancer membuat Capricorn sebaiknya tidak terlalu menarik diri dari keluarga maupun teman.

Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang berarti dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus memberikan ketenangan. Di sisi lain, perhatikan pula pola makan dan minum agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Dalam pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, Capricorn berpeluang mendapatkan ide-ide baru yang menarik.

Sementara itu, kehidupan asmara juga membawa dinamika tersendiri, terutama bagi Capricorn yang masih teringat seseorang dari masa lalu.

Mari simak ramalan lengkap dari zodiak Capricorn seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Capricorn

Pengaruh Venus dapat membuat Capricorn yang masih lajang kembali memikirkan mantan kekasih.

Kenangan lama mungkin muncul begitu saja dan membuat Anda bertanya-tanya apakah hubungan tersebut masih layak diperjuangkan.

Sebelum mengambil keputusan untuk kembali menjalin hubungan, sebaiknya ingat kembali alasan mengapa hubungan tersebut berakhir. Jangan hanya mengingat momen-momen indah tanpa mempertimbangkan persoalan yang pernah terjadi.

Sementara bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, kehidupan asmara cenderung berjalan bahagia. Karena itu, jangan biarkan kenangan masa lalu mengganggu hubungan yang sedang dibangun saat ini.

Fokuslah pada pasangan dan hubungan yang ada di hadapan Anda. Memberikan perhatian lebih kepada orang yang saat ini menemani perjalanan hidup dapat membuat hubungan semakin kuat.

Keuangan Capricorn

Kondisi finansial Capricorn perlahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pengaruh Venus membuka peluang bagi masalah keuangan yang sebelumnya berlangsung cukup lama untuk mulai menemukan jalan keluar.

Editor: Novia Tri Astuti
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