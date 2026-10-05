Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo merasa gelisah dan ingin menjelajahi wilayah yang belum dikenal. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan pertemuan dengan keluarga atau teman.
Nikmati waktu yang menyenangkan ini dan jangan tidak terlalu banyak berpikir. Biarkan spontanitas membimbingmu. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan semua orang yang dicintai secara bersamaan. Jadi, fokuslah untuk bersenang-senang hari ini.
Zodiak virgo harus memeriksa mengapa memiliki masalah kepercayaan dengan anggota keluarga dan teman dekat. Tema utama hari ini adalah kepercayaan. Virgo harus menemukan alasan-alasan yang menjadi penghalang untuk mempercayai orang-orang yang dicintai.
Virgo harus mengidentifikasi penyebab-penyebab ini dan menyelesaikannya dengan sangat efisien, sehingga cobalah mempercayai anggota keluarga dan teman-temanmu. Virgo adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 5 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Sebaiknya zodiak leo tidak terlalu larut dalam kekecewaan karena belum bertemu seseorang yang tepat. Terkait karir, teruslah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang benar.
Sementara itu, leo akan segera melihat perubahan setelah mulai makan dengan baik dan berolahraga. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.
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