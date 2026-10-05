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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Imajinasi tentang kehidupan romantis, seharusnya berjalan dan menghubungkan zodiak gemini dengan banyak peluang berbeda. Sadar atau tidak, situasi optimal yang gemini cari ada di dalam genggaman. 

Pastikan untuk tidak mencoba memanipulasi seseorang agar menjadi orang yang diinginkan. Jika tidak bahagia dalam hubunganmu, mungkin gemini perlu mencari seseorang yang baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 5 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali tentang apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, cobalah menghadapi pasang surut keberuntungan dengan tenang.

Sementara itu, jadilah realistis dengan menghitung jumlah hari untuk melakukan olahraga berat. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini

Gemini perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali siapa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Belakangan ini, gemini selalu memilih orang yang salah hingga merasa patah hati. 

Editor: Novia Tri Astuti
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