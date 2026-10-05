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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio terinspirasi untuk menjadi lebih kreatif dan menghasilkan pemikiran baru. Cobalah bersikap murah hati kepada orang lain hari ini. 

Sesuai dengan horoskop harian, kekuatan Scorpio selalu terletak pada kebaikan, kasih sayang, dan empati. Tidak ada salahnya mengekspresikan sisi tersebut. Teruslah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Senin, 5 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio harus mendengarkan suara hati nurani dan intuisi jika seseorang ingin mengajak berkencan. Terkait karir, perkembangan positif akan membuat Scorpio siap menghadapi tantangan dalam pekerjaan.

Sementara itu, periksakan stres dan ketegangan pada mata setelah terlalu banyak menggunakan komputer akhir-akhir ini. Pada ranah keuangan, periode baik untuk mulai mencari rumah baru yang telah Scorpio rencanakan untuk dibeli.

Cinta Scorpio

Waspadalah terhadap potensi hubungan yang tidak berkelanjutan. Jika seseorang ingin mengajakmu untuk kencan buta hari ini, cobalah memikirkannya. Dengarkan suara hati nurani dan intuisimu, akan sangat bermanfaat bagi Scorpio dalam jangka panjang.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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