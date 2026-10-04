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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.18 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 4 Oktober 2026: Atur Beban Kerja dengan Lebih Bijak

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Karier Libra pada Minggu, 4 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga pekerjaan tetap berjalan di tengah tuntutan yang cukup banyak.

Prediksi AstroTalk menunjukkan Libra perlu berusaha mempertahankan pencapaian yang sudah dimiliki sekaligus menemukan cara yang lebih efektif untuk menghadapi berbagai tanggung jawab.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin menghadapi jumlah pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan biasanya.

Berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya dapat membuat waktu terasa cepat berlalu, terutama jika Libra mencoba menangani semuanya dalam waktu yang bersamaan.

Karena itu, penting untuk menentukan mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang masih dapat menunggu.

Membuat urutan prioritas akan membantu Libra menggunakan energi dengan lebih terarah sehingga perhatian tidak terbagi pada terlalu banyak hal sekaligus.

Selain mengatur pekerjaan, Libra juga perlu lebih terbuka ketika berkomunikasi dengan rekan kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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