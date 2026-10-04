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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Keuangan Tetap Stabil

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 diperkirakan masih berada dalam keadaan cukup stabil.

Meski demikian, Leo tetap perlu menjaga pengelolaan uang karena kebutuhan mendadak dapat muncul tanpa masuk dalam perencanaan sebelumnya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengeluaran tambahan tersebut bisa berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, perjalanan, maupun keperluan pribadi yang tidak dapat ditunda.

Karena itu, Leo sebaiknya tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia untuk kebutuhan yang sebenarnya belum mendesak.

Menyisihkan sebagian uang sebagai dana cadangan dapat memberikan rasa aman ketika muncul pengeluaran yang tidak terduga.

Saat berbelanja, Leo juga sebaiknya memeriksa kembali barang yang benar-benar dibutuhkan sebelum menyelesaikan transaksi.

Kondisi keuangan yang terasa aman terkadang membuat Leo lebih mudah tergoda membeli sesuatu hanya karena terlihat menarik.

Editor: Novia Tri Astuti
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