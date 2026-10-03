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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.13 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini membawa perhatian pada kondisi emosional, asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Transit Bulan di Cancer mungkin membuat Scorpio merasa sedikit kesepian atau lebih membutuhkan kedekatan dengan orang-orang terdekat.

Dalam hal kesehatan, Scorpio perlu lebih memperhatikan pola makan dan kebiasaan sehari-hari.

Jika terbiasa mengonsumsi alkohol atau makanan yang digoreng dan berminyak, sebaiknya batasi jumlahnya dan hindari konsumsi secara berlebihan.

Bagi Scorpio yang masih lajang, perasaan tertarik kepada seseorang bisa muncul secara tiba-tiba. Sementara dalam pekerjaan, fokuslah menyelesaikan tugas-tugas penting tanpa melupakan waktu istirahat.

Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan pemulihan energi akan membantu Anda menjalani hari dengan lebih baik.

Berikut ramalan zodiak Scorpio selengkapnya pada Minggu, 4 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio hari ini berpotensi menghadirkan kejutan bagi mereka yang masih lajang. Anda mungkin tiba-tiba merasa tertarik kepada seseorang yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

Editor: Hanny Suwindari
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