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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.36 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Hal-hal yang tertunda akhirnya akan terselesaikan hari ini, zodiak libra. Libra akan bergerak lebih cepat dan lebih berinisiatif sebagai hasilnya. Perusahaan akhirnya memandang libra dengan baik. 

Inilah kesempatan bagi libra untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Jika libra merupakan bagian dari tim yang terlibat dalam pekerjaan yang bermakna, karir libra akan segera mengalami peningkatan.

Zodiak scorpio mungkin merasa bahwa berpegang pada pengaturan atau rutinitas yang kaku, tidak akan bermanfaat jika sedang bekerja. Cobalah menyesuaikan diri dan lebih fleksibel saat bekerja. Tahan keinginan untuk panik dan jangan biarkan apa pun mengalihkan perhatianmu dari tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 3 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian pada hari ini. Terkait karir, jagalah kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain.

Sementara itu, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan, seperti menghirup udara segar dan berolahraga. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.

Cinta Libra

Editor: Novia Tri Astuti
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