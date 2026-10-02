Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.07 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Hubungan Hangat, Keuangan Tetap Terjaga

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Taurus besok Sabtu 3 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup nyaman untuk mempererat hubungan, menjaga kestabilan keuangan, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih produktif.

Pengaruh Bulan di Gemini membuat Taurus terdorong menghabiskan waktu berkualitas bersama saudara atau orang-orang terdekat.

Dalam urusan asmara, Taurus yang masih lajang berpotensi terlibat dalam percakapan menarik dengan seseorang yang berzodiak Gemini, sedangkan Taurus yang sudah memiliki pasangan dapat menikmati kedekatan yang lebih hangat.

Keuangan masih berada dalam kondisi cukup stabil, meskipun Taurus perlu menyiapkan diri terhadap kemungkinan pengeluaran tidak terduga.

Dari sisi karier, kerja keras dan kemampuan Taurus dalam menjalankan tanggung jawab dapat membawa perkembangan positif.

Kesehatan juga mendapat pengaruh yang cukup baik selama Taurus tetap konsisten melakukan aktivitas fisik dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu tanpa bergerak.

Namun, dalam berbagai interaksi, Taurus perlu berhati-hati memilih kata dan tidak mudah terpancing ketika seseorang mencoba memancing emosi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Sabtu, 3 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Istirahat di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Istirahat di Tengah Kesibukan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Periksa Kembali Setiap Pekerjaan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Periksa Kembali Setiap Pekerjaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore