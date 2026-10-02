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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini membawa kesempatan untuk kembali terhubung dengan orang-orang terdekat.

Pengaruh Bulan di Gemini dapat membuka peluang bagi Anda untuk bertemu keluarga, sahabat, atau seseorang yang memiliki tempat khusus dalam hidup Anda.

Di tengah berbagai aktivitas, jangan sampai waktu tidur terus dikorbankan. Tubuh membutuhkan istirahat yang cukup agar Anda tetap mampu menjalankan rutinitas dengan baik.

Dalam urusan asmara, Virgo yang masih single mungkin mulai menyadari adanya perasaan khusus kepada seseorang.

Daripada terus memikirkan berbagai kemungkinan hingga membuat diri sendiri bingung, cobalah fokus pada langkah yang perlu dilakukan untuk bergerak maju.

Mengawali pagi dengan kegiatan spiritual sesuai keyakinan pribadi juga dapat menjadi cara untuk menenangkan pikiran dan membangun energi positif.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Virgo untuk hari Sabtu, 3 Oktober 2026.

Cinta Virgo

Pengaruh Venus membuat Virgo yang masih single berpotensi kembali memikirkan mantan pasangan. Kenangan lama mungkin muncul tanpa diduga dan membuat perasaan menjadi lebih rumit.

Sementara itu, Virgo yang sudah memiliki pasangan juga mungkin menghadapi perselisihan kecil. Hal tersebut dapat terjadi ketika emosi dari masa lalu terbawa ke dalam hubungan yang sedang dijalani.

Karena itu, penting untuk memisahkan pengalaman masa lalu dari hubungan saat ini. Jangan biarkan kenangan atau kekecewaan yang sudah berlalu memengaruhi cara Anda memperlakukan pasangan sekarang.

Jika Anda memiliki keyakinan atau kebiasaan spiritual tertentu, kegiatan berbagi atau berdonasi juga dapat menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan perasaan positif.

Keuangan Virgo

Kondisi finansial Virgo terlihat cukup positif. Pengaruh Venus dapat membawa sedikit kelegaan setelah sebelumnya Anda mungkin menghadapi tekanan dalam urusan keuangan.

Editor: Hanny Suwindari
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