Ramalan Karier Zodiak Gemini Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Hindari Konflik Kerja

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Karier Gemini pada Jumat, 2 Oktober 2026 membutuhkan ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan kerja, terutama ketika muncul perbedaan pendapat.
Perbedaan pandangan dengan rekan kerja atau orang lain yang terlibat dalam pekerjaan tidak selalu harus berakhir dengan perdebatan panjang.
Gemini tidak perlu merasa harus mempertahankan setiap pendapat sampai orang lain menyetujuinya.
Pada situasi tertentu, memilih untuk mendengarkan dan mencari titik temu justru dapat membantu menghemat energi sekaligus menjaga hubungan profesional.
Jika terjadi kesalahpahaman, sampaikan persoalan secara jelas dan langsung agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Kemampuan komunikasi Gemini dapat digunakan untuk menjelaskan posisi, memahami sudut pandang orang lain, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Di tengah berbagai persoalan yang muncul, jangan sampai tanggung jawab utama justru terabaikan.
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Jawa Pos
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