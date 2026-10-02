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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Manfaatkan Pemasukan dengan Lebih Bijak

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Jumat, 2 Oktober 2026 mulai menunjukkan peluang yang cukup menarik seiring kemungkinan bertambahnya sumber pemasukan.

Pendapatan tambahan tersebut dapat berasal dari pekerjaan sampingan, proyek tertentu, maupun pembayaran yang sebelumnya belum diterima.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika masih terdapat uang yang belum masuk, Leo sebaiknya tetap menyusun anggaran berdasarkan dana yang benar-benar sudah tersedia.

Hindari menggunakan uang yang masih berupa perkiraan untuk membiayai kebutuhan yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Ketika pemasukan tambahan sudah diterima, tentukan lebih dahulu kebutuhan yang harus dipenuhi agar uang tersebut tidak habis tanpa perencanaan.

Sebagian dana dapat dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban, sementara sebagian lainnya disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendatang.

Leo juga perlu menjaga diri dari keinginan meningkatkan pengeluaran hanya karena kondisi finansial mulai terasa lebih longgar.

Editor: Novia Tri Astuti
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