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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius akan mengalami berbagai perasaan yang bertentangan. Hindari perubahan suasana hati dan berusahalah untuk tetap ceria sepanjang hari. Cobalah melakukan apa pun yang disukai, baik itu membaca, menari, bernyanyi, atau sekadar bertemu dengan teman-teman lama. 

Selain itu, lakukan refleksi dari ekspresi fisik. Sagitarius perlu bagaimana menampilkan diri kepada dunia luar, agar orang lain memahami pesan yang ingin Sagitarius sampaikan. Berusahalah agar periode sulit ini berakhir dan kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu menikmati waktu-waktu yang menyenangkan dan penuh canda bersama seseorang. Terkait karir, gunakan taktik dan hindari emosi untuk memenangkan hati lawan dan menjaga situasi tetap terkendali.

Sementara itu, fokuslah melakukan latihan kardio dan rasakan betapa lebih berenerginya dirimu sendiri setelahnya. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.

Cinta Sagitarius

Jika lajang, Sagitarius akan bertemu dan menikmati waktu-waktu yang menyenangkan serta penuh canda tawa bersama seseorang. Manfaatkan kencan ini sebagai kesempatan untuk memecah rutinitas sehari-hari. 

Meskipun tidak akan berujung pada hubungan yang serius, tetapi ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjalin pertemanan baru.

Editor: Candra Mega Sari
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