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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 1 Oktober 2026: Buka Diri pada Kedekatan Baru

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 1 Oktober 2026 berpotensi diwarnai munculnya kedekatan yang sebelumnya belum terlalu disadari.

Perhatian dari seseorang dapat membuat Leo melihat bahwa hubungan tertentu mulai berkembang melalui interaksi yang berlangsung secara perlahan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang masih sendiri, jangan buru-buru menyingkirkan seseorang hanya karena perkenalan terjadi melalui situasi yang biasa saja.

Rasa tertarik tidak selalu muncul sejak pertemuan pertama karena kedekatan justru bisa tumbuh setelah komunikasi dilakukan lebih sering.

Semakin banyak waktu untuk berbincang, Leo dapat mengenali karakter dan kebiasaan orang tersebut dengan lebih baik.

Karena itu, tidak perlu langsung memikirkan apakah kedekatan yang baru dimulai akan berakhir menjadi hubungan serius.

Biarkan proses berjalan secara wajar sambil melihat bagaimana sikap dan perhatian yang diberikan dari waktu ke waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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