Ramalan Zodiak Libra 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pada Selasa (29/9). Perencanaan yang matang menjadi kunci agar berbagai urusan berjalan sesuai harapan dan kesalahan dapat diminimalkan.

Hari ini juga menuntut Libra untuk tidak terburu-buru bertindak. Meminta nasihat dari orang yang lebih tua atau berpengalaman bisa membantu menemukan langkah yang lebih tepat, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pertimbangan mendalam.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

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Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menuntut Anda melakukan perencanaan yang memadai sebelum mengambil tindakan. Pikirkan setiap keputusan dengan matang karena langkah yang terburu-buru berpotensi menimbulkan kesalahan.

Cinta Libra

Anda mungkin terdorong untuk mengungkapkan berbagai emosi kepada pasangan.

Namun, sebaiknya tetap mengendalikan perasaan dan memilih waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal sensitif agar kebahagiaan dalam hubungan tetap terjaga.

Karier Libra