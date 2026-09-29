Ramalan Zodiak Libra 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pada Selasa (29/9). Perencanaan yang matang menjadi kunci agar berbagai urusan berjalan sesuai harapan dan kesalahan dapat diminimalkan.
Hari ini juga menuntut Libra untuk tidak terburu-buru bertindak. Meminta nasihat dari orang yang lebih tua atau berpengalaman bisa membantu menemukan langkah yang lebih tepat, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pertimbangan mendalam.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Secara umum, hari ini menuntut Anda melakukan perencanaan yang memadai sebelum mengambil tindakan. Pikirkan setiap keputusan dengan matang karena langkah yang terburu-buru berpotensi menimbulkan kesalahan.
Cinta Libra
Anda mungkin terdorong untuk mengungkapkan berbagai emosi kepada pasangan.
Namun, sebaiknya tetap mengendalikan perasaan dan memilih waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal sensitif agar kebahagiaan dalam hubungan tetap terjaga.
Karier Libra
Pekerjaan mungkin mengharuskan Anda melakukan perjalanan dinas. Di sisi lain, Anda berpotensi menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu.
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Jawa Pos
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