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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa 29 September 2026: Lebih Terbuka Menghadapi Perubahan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Scorpio menghadapi Selasa, 29 September 2026 dengan dorongan untuk lebih sabar dalam menjalani proses dan tidak terlalu terpaku pada hasil yang ingin segera dicapai.

Usaha yang selama ini dilakukan tetap membutuhkan waktu sebelum memberikan hasil yang benar-benar terlihat, sehingga Scorpio sebaiknya tidak mudah kecewa ketika perkembangan belum sesuai harapan.

Dalam urusan asmara, keterbukaan menjadi hal penting karena ada perasaan atau persoalan lama yang mulai menemukan titik terang.

Di tempat kerja, Scorpio perlu lebih berhati-hati ketika menerima tanggung jawab agar tidak membuat janji yang sulit dipenuhi.

Sementara itu, rencana bepergian dapat membawa pengalaman menyenangkan selama Scorpio mampu mengatur pengeluaran dan tidak terlalu mudah mengikuti keinginan sesaat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Selasa, 29 September 2026.

Asmara Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio besok membawa kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang selama ini mungkin masih terasa mengganjal.

Scorpio dikenal sebagai pribadi yang tidak selalu mudah menunjukkan perasaan secara terbuka, terutama ketika merasa belum yakin dengan respons orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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