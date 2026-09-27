Rezeki Tak Disangka-Sangka, 3 Shio Ini Diramalkan Dapat Banyak Keberuntungan

Ilustrasi shio anti buntung dan selalu untung (freepik)
JawaPos.com – Keberuntungan menjadi sesuatu yang diharapkan banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi finansial, pekerjaan, hingga hubungan dengan orang-orang di sekitar.
Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan siklus tertentu. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya sedang berada dalam fase yang membawa energi positif dan membuka lebih banyak kesempatan.
Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang peningkatan rezeki, perkembangan karier, maupun kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.
Dikutip dari akun YouTube Shio Daily, berikut tiga shio yang diyakini sedang memiliki peruntungan finansial yang positif.
Orang yang lahir pada tahun Shio Naga, seperti 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024, disebut memiliki peluang menikmati periode yang cukup menguntungkan.
Kondisi finansial mereka dalam ramalan digambarkan semakin stabil dan berpotensi mengalami peningkatan. Pekerjaan maupun usaha yang dijalankan juga disebut dapat berjalan lebih lancar.
Selain hasil dari kerja keras sendiri, Shio Naga dipercaya berpeluang memperoleh pemasukan atau kesempatan yang datang secara tidak terduga. Ketekunan dan kemampuan mempertahankan usaha menjadi faktor yang disebut dapat mendukung peruntungan mereka.
Shio Ayam dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
Pada periode ini, Shio Ayam disebut berpotensi mendapatkan perkembangan positif dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Dukungan dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat juga dipercaya dapat memberikan dorongan tambahan.
Dari sisi finansial, kondisi Shio Ayam diramalkan mengalami perkembangan yang cukup baik. Kesempatan untuk memperbaiki kehidupan juga dapat terbuka seiring dengan usaha dan keputusan yang mereka ambil.
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Jawa Pos
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