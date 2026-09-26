Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 26 September 2026: Utamakan Istirahat dan Ketenangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Sabtu, 26 September 2026 mengingatkan pentingnya meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas.
Kesibukan membantu orang lain sebaiknya tidak membuat Virgo lupa bahwa kondisi diri sendiri juga membutuhkan perhatian.
Virgo mungkin terbiasa memastikan orang di sekitarnya mendapatkan bantuan ketika membutuhkan.
Namun, kebiasaan tersebut perlu diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup agar energi tidak terus terkuras.
Tubuh memiliki batas sehingga rasa lelah sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus ditahan.
Ketika mulai merasa kurang bertenaga, berikan kesempatan untuk berhenti sejenak dan memulihkan kondisi.
Mengabaikan kelelahan secara terus-menerus dapat membuat tubuh semakin sulit beradaptasi dengan aktivitas yang padat.
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Jawa Pos
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