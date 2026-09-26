Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 26 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 26 September 2026 perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas yang padat tidak membuat tubuh dan pikiran kehilangan waktu untuk memulihkan diri.

Kesibukan pekerjaan maupun rutinitas olahraga dapat membuat Gemini tanpa sadar mengabaikan tanda-tanda kelelahan yang mulai dirasakan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika tubuh mulai terasa lelah, Gemini sebaiknya tidak terus memaksakan diri menyelesaikan berbagai aktivitas.

Olahraga memang dapat membantu menjaga kebugaran, tetapi intensitas yang terlalu berat saat tubuh belum pulih justru dapat membuat kondisi terasa semakin tidak nyaman.

Berikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat sebelum kembali melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Gemini juga perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap kesehatan pikiran.