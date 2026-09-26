Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Sabtu, 26 September 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Keuangan Scorpio pada Sabtu, 26 September 2026 perlu dikelola dengan lebih cermat karena muncul dorongan untuk menggunakan uang demi sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhan utama.
Keinginan berbelanja bisa terasa semakin kuat ketika Scorpio ingin mencari hiburan atau sekadar memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah menjalani berbagai aktivitas.
Sebelum mengeluarkan uang, Scorpio sebaiknya kembali melihat perbedaan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan yang masih dapat ditunda.
Jika sedang mempertimbangkan pembelian dengan nilai cukup besar, jangan hanya mengandalkan keinginan sesaat.
Pikirkan apakah barang atau layanan tersebut benar-benar dibutuhkan dalam waktu dekat dan apakah pembeliannya tidak akan mengganggu kebutuhan lain.
Scorpio juga sebaiknya melihat kondisi keuangan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.
Periksa kembali pemasukan, pengeluaran rutin, tabungan, serta kewajiban yang masih harus dipenuhi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022