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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 15.33 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Sabtu, 26 September 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Keuangan Scorpio pada Sabtu, 26 September 2026 perlu dikelola dengan lebih cermat karena muncul dorongan untuk menggunakan uang demi sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhan utama.

Keinginan berbelanja bisa terasa semakin kuat ketika Scorpio ingin mencari hiburan atau sekadar memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah menjalani berbagai aktivitas.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum mengeluarkan uang, Scorpio sebaiknya kembali melihat perbedaan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan yang masih dapat ditunda.

Jika sedang mempertimbangkan pembelian dengan nilai cukup besar, jangan hanya mengandalkan keinginan sesaat.

Pikirkan apakah barang atau layanan tersebut benar-benar dibutuhkan dalam waktu dekat dan apakah pembeliannya tidak akan mengganggu kebutuhan lain.

Scorpio juga sebaiknya melihat kondisi keuangan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.

Periksa kembali pemasukan, pengeluaran rutin, tabungan, serta kewajiban yang masih harus dipenuhi.

Editor: Novia Tri Astuti
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