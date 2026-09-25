Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehata

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mendorong Anda untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan.

Transit Bulan melalui Pisces membuat komunikasi emosional menjadi hal yang penting, terutama ketika ada sesuatu yang selama ini masih disimpan sendiri.

Upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga kesehatan juga mulai menunjukkan hasil. Karena itu, pertahankan kebiasaan baik dan jangan berhenti berusaha.

Meski demikian, Scorpio sebaiknya tidak terlalu cepat berharap pada hasil sebelum benar-benar melihat pencapaian yang nyata.

Dalam kehidupan asmara, kebingungan mengenai hubungan masa lalu berpotensi menemukan titik terang. Sementara di tempat kerja, hindari memberikan janji yang berada di luar kemampuan.

Jika sedang bepergian, perhatikan pengeluaran dan jangan menghamburkan uang untuk kebutuhan yang kurang penting.

Untuk ramalan zodiak Scorpio selengkapnya pada Sabtu, 26 September 2026, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Scorpio

Pengaruh Bulan membawa kesempatan bagi Scorpio untuk menemukan ketenangan setelah berakhirnya sebuah hubungan. Jika masih teringat pada masa lalu, cobalah melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup.

Daripada terus menyalahkan diri sendiri atau berpegang pada kenangan lama, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menerima keadaan.

Tidak semua hubungan harus bertahan selamanya, dan berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti sebuah kegagalan.

Hari ini dapat menjadi momentum bagi Scorpio untuk mulai melepaskan masa lalu secara perlahan. Dengan menerima apa yang telah terjadi, Anda dapat membuka ruang bagi pengalaman dan hubungan baru di kemudian hari.