Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 26 September 2026: Saatnya Melepas Beban Lama

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Besok, Libra mungkin kembali berhadapan dengan kenangan lama atau pengalaman yang sebelumnya meninggalkan luka di hati.
Hal-hal tersebut bisa muncul tanpa diduga, tetapi Libra tidak perlu terus membawanya ke dalam kehidupan yang sedang dijalani sekarang.
Sabtu, 26 September 2026 menjadi momen bagi Libra untuk mulai melihat berbagai hal dari sudut pandang yang lebih positif.
Ada kesempatan untuk menemukan kembali hal-hal sederhana yang membuat bahagia, termasuk dalam urusan asmara, pekerjaan, keuangan, dan rencana perjalanan.
Asmara Libra
Urusan asmara Libra besok membawa dorongan untuk lebih berani mengambil langkah daripada hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.
Jika ada seseorang yang selama ini menarik perhatian Libra, inilah saat yang tepat untuk mulai menunjukkan perasaan dengan cara yang lebih terbuka.
Jangan terlalu lama menyimpan perasaan hanya karena takut mendapatkan respons yang tidak sesuai harapan.
Keberanian untuk mengungkapkan apa yang dirasakan justru dapat membuka kemungkinan baru dalam hubungan.
Bagi Libra yang masih lajang, kesempatan untuk bertemu seseorang juga bisa muncul melalui perjalanan atau kegiatan di luar rutinitas.
Pertemuan tersebut mungkin berlangsung secara sederhana, tetapi dapat meninggalkan kesan yang cukup kuat.
Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan tetap hangat.
Jika ada sesuatu yang selama ini mengganjal pikiran, cobalah membicarakannya dengan tenang agar pasangan memahami apa yang sebenarnya dirasakan.
Kenangan dari hubungan masa lalu juga sebaiknya tidak dijadikan ukuran untuk menilai seseorang yang hadir dalam kehidupan Libra saat ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022