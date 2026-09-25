Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 26 September 2026: Saatnya Melepas Beban Lama

JawaPos.com - Besok, Libra mungkin kembali berhadapan dengan kenangan lama atau pengalaman yang sebelumnya meninggalkan luka di hati.

Hal-hal tersebut bisa muncul tanpa diduga, tetapi Libra tidak perlu terus membawanya ke dalam kehidupan yang sedang dijalani sekarang.

Sabtu, 26 September 2026 menjadi momen bagi Libra untuk mulai melihat berbagai hal dari sudut pandang yang lebih positif.

Ada kesempatan untuk menemukan kembali hal-hal sederhana yang membuat bahagia, termasuk dalam urusan asmara, pekerjaan, keuangan, dan rencana perjalanan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Sabtu, 26 September 2026.

Asmara Libra

Urusan asmara Libra besok membawa dorongan untuk lebih berani mengambil langkah daripada hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.

Jika ada seseorang yang selama ini menarik perhatian Libra, inilah saat yang tepat untuk mulai menunjukkan perasaan dengan cara yang lebih terbuka.

Jangan terlalu lama menyimpan perasaan hanya karena takut mendapatkan respons yang tidak sesuai harapan.

Keberanian untuk mengungkapkan apa yang dirasakan justru dapat membuka kemungkinan baru dalam hubungan.

Bagi Libra yang masih lajang, kesempatan untuk bertemu seseorang juga bisa muncul melalui perjalanan atau kegiatan di luar rutinitas.

Pertemuan tersebut mungkin berlangsung secara sederhana, tetapi dapat meninggalkan kesan yang cukup kuat.

Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan tetap hangat.

Jika ada sesuatu yang selama ini mengganjal pikiran, cobalah membicarakannya dengan tenang agar pasangan memahami apa yang sebenarnya dirasakan.