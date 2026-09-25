Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Jaga Konsistensi Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga kebiasaan baik secara konsisten daripada melakukan perubahan besar yang hanya bertahan sesaat.
Upaya yang selama ini dilakukan dapat memberikan manfaat lebih terasa ketika Aquarius mampu mempertahankan rutinitas sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga tubuh tetap bugar sekaligus mempertahankan energi selama menjalani berbagai kegiatan.
Aquarius tidak harus selalu memilih olahraga dengan intensitas tinggi untuk menjaga tubuh tetap aktif.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menyempatkan diri bergerak di sela-sela pekerjaan juga dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dilakukan secara rutin.
Usahakan tidak terlalu lama berada dalam posisi duduk hanya karena pekerjaan sedang padat.
Selain bergerak, waktu istirahat juga perlu mendapat perhatian agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi yang terkuras.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022