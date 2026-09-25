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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Jaga Konsistensi Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga kebiasaan baik secara konsisten daripada melakukan perubahan besar yang hanya bertahan sesaat.

Upaya yang selama ini dilakukan dapat memberikan manfaat lebih terasa ketika Aquarius mampu mempertahankan rutinitas sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga tubuh tetap bugar sekaligus mempertahankan energi selama menjalani berbagai kegiatan.

Aquarius tidak harus selalu memilih olahraga dengan intensitas tinggi untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menyempatkan diri bergerak di sela-sela pekerjaan juga dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dilakukan secara rutin.

Usahakan tidak terlalu lama berada dalam posisi duduk hanya karena pekerjaan sedang padat.

Selain bergerak, waktu istirahat juga perlu mendapat perhatian agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi yang terkuras.

Editor: Novia Tri Astuti
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