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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.52 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Kamis, 24 September 2026: Rencanakan Pengeluaran dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026 perlu ditata dengan cermat, terutama ketika muncul rencana bepergian atau melakukan kegiatan di luar rutinitas.

Keinginan untuk mendapatkan suasana dan pengalaman baru memang dapat menjadi penyegar pikiran, tetapi kondisi finansial tetap harus menjadi pertimbangan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menentukan tujuan perjalanan, Sagittarius sebaiknya membuat gambaran biaya secara menyeluruh.

Perhitungkan ongkos transportasi, tempat menginap, makanan, serta kebutuhan lain yang mungkin muncul selama perjalanan.

Jangan hanya berfokus pada pengeluaran besar karena biaya kecil yang muncul berkali-kali juga dapat membuat anggaran menjadi lebih besar dari perkiraan.

Keputusan yang dibuat secara spontan sebaiknya dihindari jika berpotensi mengurangi dana yang sebenarnya sudah disiapkan untuk kebutuhan utama.

Jika ingin bepergian dengan lebih tenang, tentukan batas anggaran sejak awal dan usahakan tidak melewatinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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