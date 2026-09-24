Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 24 September 2026: Jaga Energi dan Kendalikan Emosi

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 24 September 2026 perlu diperhatikan ketika rutinitas yang padat mulai menguras tenaga dan memengaruhi suasana hati.
Tekanan dari berbagai aktivitas dapat membuat Scorpio lebih cepat lelah dan lebih mudah bereaksi terhadap persoalan yang sebenarnya sederhana.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Menjaga kestabilan emosi sebaiknya berjalan bersama dengan kebiasaan merawat kondisi tubuh secara konsisten.
Jangan menunggu sampai tenaga benar-benar habis untuk mulai mengambil waktu istirahat.
Jika pekerjaan sedang menumpuk, Scorpio dapat menentukan mana yang paling penting dan mengerjakannya secara bertahap daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus.
Pola makan juga perlu diperhatikan karena kesibukan dapat membuat seseorang lebih mudah memilih makanan seadanya atau melewatkan waktu makan.
Usahakan tetap mendapatkan makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan cukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.
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