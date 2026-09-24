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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.49 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Kamis, 24 September 2026: Pertahankan Pengelolaan Uang

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Keuangan Scorpio pada Kamis, 24 September 2026 dapat berada dalam kondisi yang cukup terkendali, tetapi bukan berarti pengeluaran boleh dilakukan tanpa perhitungan.

Kondisi finansial yang relatif aman justru dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kebiasaan mengatur uang dan mempersiapkan kebutuhan mendatang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pemasukan mencukupi, Scorpio dapat langsung memisahkan sebagian uang untuk tabungan maupun dana cadangan sebelum menggunakannya untuk kebutuhan tambahan.

Menyisihkan uang secara rutin dapat membantu memberikan perlindungan ketika sewaktu-waktu muncul pengeluaran yang tidak masuk dalam rencana.

Keinginan untuk membeli sesuatu sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri juga sebaiknya tetap dipertimbangkan dengan matang.

Menikmati hasil kerja memang diperbolehkan, tetapi jangan sampai pembelian tersebut mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan yang lebih penting.

Jika Scorpio sedang mempersiapkan perjalanan, tentukan terlebih dahulu tujuan yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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