Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 24 September 2026, perlu diperhatikan terutama dalam mengatur tenaga dan membatasi aktivitas yang terlalu padat.
Kebiasaan menangani banyak urusan sekaligus atau terlalu sering membantu orang lain dapat membuat energi terkuras apabila tidak diimbangi dengan istirahat yang memadai.
Gemini tidak perlu merasa bersalah ketika harus menolak permintaan yang sudah melewati batas kemampuan atau mengganggu kebutuhan pribadi.
Menentukan batas bukan berarti mengabaikan orang lain, melainkan cara untuk menjaga tenaga agar tetap tersedia untuk hal-hal yang memang penting.
Cobalah menyisihkan waktu untuk bergerak dan melakukan kegiatan yang membuat pikiran terasa lebih santai.
Berjalan kaki, bersepeda dengan santai, atau melakukan peregangan dapat menjadi pilihan aktivitas apabila tubuh sedang dalam kondisi yang memungkinkan.
Ketika energi menurun, jangan memaksakan latihan dengan intensitas tinggi hanya demi memenuhi target tertentu.
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