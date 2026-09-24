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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 18.38 WIB

Ramalan Zodiak Aries Hari Jumat, 25 September 2026: Ada Peluang Baru dalam Cinta dan Karier

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa pesan untuk lebih terbuka terhadap pengalaman dan belajar dari setiap situasi yang terjadi. Transit Bulan di Aquarius mendorong Anda untuk melihat berbagai hal dari sudut pandang yang lebih luas.

Dalam hal kesehatan, Anda dapat mempertimbangkan untuk meminta bantuan ahli gizi atau pelatih pribadi jika ingin memperbaiki pola hidup.

Tidak semua hal dapat dikendalikan, sehingga belajar menerima sesuatu yang memang berada di luar kendali juga penting untuk menjaga ketenangan.

Dalam hubungan asmara, pemahaman antara Anda dan pasangan berpotensi semakin kuat. Sementara bagi Aries yang masih lajang, menikmati waktu sendiri bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Tetap berhati-hati ketika berbelanja dan sebaiknya hindari perjalanan jarak jauh hari ini. Yuk baca ramalan zodiak Aries selengkapnya dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aries

Kehadiran Venus membawa peluang bagi Aries untuk terlibat dalam percakapan yang menyenangkan dengan seseorang yang istimewa.

Obrolan sederhana dapat memberikan perasaan optimistis sekaligus membuat Anda penasaran dengan perkembangan hubungan ke depannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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